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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:47
Жерминаль написав:
Проверяйте да увидите сами.
18к баксов не прошло в терминале?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03
Завидуйте молча!
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Жерминаль
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03
Жерминаль написав:Проверяйте да увидите сами.
А все же, что случилось?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:15
Вкладчик1234 написав: Жерминаль написав:
Проверяйте да увидите сами.
18к баксов не прошло в терминале?
Да все правильно. Те карты нужны только для Бильше. А так как можно привязать только один раз, то больше они и нужны.)
Снега, надеюсь, не сыпанет)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:45
Что за "Бильше",акция? Не,не про то:)
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Жерминаль
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Додано: Сер 04 кві, 2018 16:53
Жерминаль написав:
Что за "Бильше",акция? Не,не про то:)
Мадам... ну так поясните, что там не так с картами... чё загадками-то говорить?
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Карамболь
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Додано: Сер 04 кві, 2018 17:36
mustbe написав:
Сколько гривневых универсалок на разных счетах может иметь бомжеголд ?
У меня сейчас - две.
Можно ли получить третью ?
Два счета - один с кредитным лимитом и другой без лимита. А карт - сколько получиться привязать к этим двум счетам. Независимые - только две универсалки, другие - допки
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Sanio
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