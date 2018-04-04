Додано: Сер 04 кві, 2018 20:26

Не знаю об этом ли писала Жерминаль, но я столкнулся вот с каким "пАкращенням" от бегемота. Ранее - имея только 1 карту привата в кошельке я мог пополнить в принципе любую свою карту наличными внеся через терминал деньги на приват-вклад, а оттуда уже через приват24 или мобильное приложение "Мои вклады" перекинуть денежку на нужную карту. Все работало четко и деньги становились доступными практически мгновенно. Сегодня мне понадобилось оплатить одну покупку на забугорном сайте. Поскольку на имеющемся остатке на карте не хватало менее 5 баксов решил гуляя вечером с собакой закинуть "десятку" (как раз в кошельке была) через терминал на приватвклад - и уже после этого скинуть все на карту и оплатить покупку. В терминале все прошло как обычно - идентификация через гривневую КДВ, пополнение приватвклада, распечатка чека (там все "успешно"). Тут же смарт пикнул о том, что на почту пришла "писулька" от привата о том что Ваш вклад пополнен на 10 USD. И вот придя домой с собакой и загрузив сайт для оплаты я вижу что остаток на моем приват-вкладе по прежнему =0. Чат приват24 по сути меня послал мотивируя, что сроки зачисления до 3х дней. Оператор 3700 была более ко мне благосклонна, минут 10 она искала мои деньги по своим "закромам" периодически уточняя как я идентифицировался, номер карты и т.п. и потом ошарашила таким открытием "поскольку деньги были внесены во внеоперационное время на вклад они попадут только завтра". На мое "пардон мадам какое еще внеоперационное время? Ведь 18-08 выбито на чеке, а у вас открытие и пополнение вкладов произведенное до 19-30 считается проведенное текущим днем" - очередное убийственное "у нас опер.время до 18-00 - все что позже - в сад".

Вот сижу и думаю, а пополняшки в выходные теперь тоже понедельником будут проводится или как? Или это просто я так неудобно попал на пополнении только потому что у меня была валюта, а с гривной проблем не будет?

Но как бы там в итоге оно ни оказалось - одно с грустью можно точно констатировать - пАкращення все ниже и ниже опускают когда самый "технологичный". пИчалька