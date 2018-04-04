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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7531753275337534
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:47

  Жерминаль написав:Проверяйте да увидите сами.

18к баксов не прошло в терминале? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03

Завидуйте молча!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:03

Re: Приватбанк

Жерминаль написав:Проверяйте да увидите сами.
А все же, что случилось?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:15

  Вкладчик1234 написав:
  Жерминаль написав:Проверяйте да увидите сами.

18к баксов не прошло в терминале? :)

Да все правильно. Те карты нужны только для Бильше. А так как можно привязать только один раз, то больше они и нужны.)
Снега, надеюсь, не сыпанет)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:45

Что за "Бильше",акция? Не,не про то:)
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:53

  Жерминаль написав:Что за "Бильше",акция? Не,не про то:)

Мадам... ну так поясните, что там не так с картами... чё загадками-то говорить? :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 17:36

  mustbe написав:Сколько гривневых универсалок на разных счетах может иметь бомжеголд ?
У меня сейчас - две.
Можно ли получить третью ?

Два счета - один с кредитным лимитом и другой без лимита. А карт - сколько получиться привязать к этим двум счетам. Независимые - только две универсалки, другие - допки
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 20:26

Очередное "пАкращення"?

Не знаю об этом ли писала Жерминаль, но я столкнулся вот с каким "пАкращенням" от бегемота. Ранее - имея только 1 карту привата в кошельке я мог пополнить в принципе любую свою карту наличными внеся через терминал деньги на приват-вклад, а оттуда уже через приват24 или мобильное приложение "Мои вклады" перекинуть денежку на нужную карту. Все работало четко и деньги становились доступными практически мгновенно. Сегодня мне понадобилось оплатить одну покупку на забугорном сайте. Поскольку на имеющемся остатке на карте не хватало менее 5 баксов решил гуляя вечером с собакой закинуть "десятку" (как раз в кошельке была) через терминал на приватвклад - и уже после этого скинуть все на карту и оплатить покупку. В терминале все прошло как обычно - идентификация через гривневую КДВ, пополнение приватвклада, распечатка чека (там все "успешно"). Тут же смарт пикнул о том, что на почту пришла "писулька" от привата о том что Ваш вклад пополнен на 10 USD. И вот придя домой с собакой и загрузив сайт для оплаты я вижу что остаток на моем приват-вкладе по прежнему =0. Чат приват24 по сути меня послал мотивируя, что сроки зачисления до 3х дней. Оператор 3700 была более ко мне благосклонна, минут 10 она искала мои деньги по своим "закромам" периодически уточняя как я идентифицировался, номер карты и т.п. и потом ошарашила таким открытием "поскольку деньги были внесены во внеоперационное время на вклад они попадут только завтра". На мое "пардон мадам какое еще внеоперационное время? Ведь 18-08 выбито на чеке, а у вас открытие и пополнение вкладов произведенное до 19-30 считается проведенное текущим днем" - очередное убийственное "у нас опер.время до 18-00 - все что позже - в сад".
Вот сижу и думаю, а пополняшки в выходные теперь тоже понедельником будут проводится или как? Или это просто я так неудобно попал на пополнении только потому что у меня была валюта, а с гривной проблем не будет?
Но как бы там в итоге оно ни оказалось - одно с грустью можно точно констатировать - пАкращення все ниже и ниже опускают когда самый "технологичный". пИчалька
Flamingo
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