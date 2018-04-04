andreyiskra написав: можно 25-го?
Замість тисячі слів)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:42
Re: Приватбанк
Замість тисячі слів)
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57
Ну такое редко, но бывает. Карты тоже иногда пополняются не онлайн а через 3 часа, я как-то пополнился 25го в 19:00, а пополнение прошло около 22
реклама
|