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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7532753375347535
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:42

Re: Приватбанк

andreyiskra написав: можно 25-го?

Замість тисячі слів)


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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54

  Flamingo написав: "у нас опер.время до 18-00 - все что позже - в сад".

так есть отделения которые работают дольше. и касса тоже.
или ТСО и касса будут по разному времени работать интересно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57

  mephala написав:
  Flamingo написав: "у нас опер.время до 18-00 - все что позже - в сад".

так есть отделения которые работают дольше. и касса тоже.
или ТСО и касса будут по разному времени работать интересно.


Ну такое редко, но бывает. Карты тоже иногда пополняются не онлайн а через 3 часа, я как-то пополнился 25го в 19:00, а пополнение прошло около 22
WachtAmRhein
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  #<1 ... 7532753375347535
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