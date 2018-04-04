andreyiskra написав: можно 25-го?
Замість тисячі слів)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 22:42
Re: Приватбанк
Замість тисячі слів)
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57
Ну такое редко, но бывает. Карты тоже иногда пополняются не онлайн а через 3 часа, я как-то пополнился 25го в 19:00, а пополнение прошло около 22
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:14
Re: Приватбанк
Самое смешное что НОВЫЙ опер день уже наступил, а 10 баксов так на привЕт-вклад и не поступили . Горячка видит что все прошло успешно, но денег нет. Как так может быть понять не могут. Чудеса!!! Создали заявку в головной банк для поиска несчастных 10 баксов
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:02
Технічний збій напевно.
До речі кредитки завжди плачу 25 числа до 23.55:))
Пару раз проводка по одній програмі 25 числа проходила,по іншій 26. Нарахована була через що комісія за користування кредитом. По заявці Приват завжди повертав списану комісію:)))
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