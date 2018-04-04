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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7532753375347535
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 22:42

Re: Приватбанк

andreyiskra написав: можно 25-го?

Замість тисячі слів)


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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54

  Flamingo написав: "у нас опер.время до 18-00 - все что позже - в сад".

так есть отделения которые работают дольше. и касса тоже.
или ТСО и касса будут по разному времени работать интересно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57

  mephala написав:
  Flamingo написав: "у нас опер.время до 18-00 - все что позже - в сад".

так есть отделения которые работают дольше. и касса тоже.
или ТСО и касса будут по разному времени работать интересно.


Ну такое редко, но бывает. Карты тоже иногда пополняются не онлайн а через 3 часа, я как-то пополнился 25го в 19:00, а пополнение прошло около 22
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:14

Re: Приватбанк

Самое смешное что НОВЫЙ опер день уже наступил, а 10 баксов так на привЕт-вклад и не поступили :(. Горячка видит что все прошло успешно, но денег нет. Как так может быть понять не могут. Чудеса!!! Создали заявку в головной банк для поиска несчастных 10 баксов :cry:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 13:02

Технічний збій напевно.
До речі кредитки завжди плачу 25 числа до 23.55:))
Пару раз проводка по одній програмі 25 числа проходила,по іншій 26. Нарахована була через що комісія за користування кредитом. По заявці Приват завжди повертав списану комісію:)))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:13

Похоже таки на сбой.
Перезвонили из головного офиса сказали, что на приватвклад они уже точно не поступят. Сказали могут зачислить мои деньги или как пополнение на телефон или на карту. Жду поступления на карту. Но как они сказали это произойдет после рассмотрения заявки, которую тут таки создали.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:08

  Flamingo написав:Похоже таки на сбой.
Перезвонили из головного офиса сказали, что на приватвклад они уже точно не поступят. Сказали могут зачислить мои деньги или как пополнение на телефон или на карту. Жду поступления на карту. Но как они сказали это произойдет после рассмотрения заявки, которую тут таки создали.


Не вникала какая там сумма у Вас.
Советую создать ещё одну заявку,на % за дни сбоя по вине банка:))
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 16:33

Re: Приватбанк

Товариство, скажімо будь-ласка,чи доцільно мені добровільно(можу відмовитись) переносити свій зарплатний проект в Приват з Кредо ,чи є якась доцільність,може якісь плюшки від цього чи краще робити цього???
t-step
 
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  #<1 ... 7532753375347535
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