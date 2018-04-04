andreyiskra написав: можно 25-го?
Замість тисячі слів)
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Додано: Сер 04 кві, 2018 22:42
Re: Приватбанк
Замість тисячі слів)
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:54
Додано: Чет 05 кві, 2018 08:57
Ну такое редко, но бывает. Карты тоже иногда пополняются не онлайн а через 3 часа, я как-то пополнился 25го в 19:00, а пополнение прошло около 22
Додано: Чет 05 кві, 2018 10:14
Re: Приватбанк
Самое смешное что НОВЫЙ опер день уже наступил, а 10 баксов так на привЕт-вклад и не поступили . Горячка видит что все прошло успешно, но денег нет. Как так может быть понять не могут. Чудеса!!! Создали заявку в головной банк для поиска несчастных 10 баксов
Додано: Чет 05 кві, 2018 13:02
Технічний збій напевно.
До речі кредитки завжди плачу 25 числа до 23.55:))
Пару раз проводка по одній програмі 25 числа проходила,по іншій 26. Нарахована була через що комісія за користування кредитом. По заявці Приват завжди повертав списану комісію:)))
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:13
Похоже таки на сбой.
Перезвонили из головного офиса сказали, что на приватвклад они уже точно не поступят. Сказали могут зачислить мои деньги или как пополнение на телефон или на карту. Жду поступления на карту. Но как они сказали это произойдет после рассмотрения заявки, которую тут таки создали.
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:08
Не вникала какая там сумма у Вас.
Советую создать ещё одну заявку,на % за дни сбоя по вине банка:))
Додано: Чет 05 кві, 2018 16:33
Re: Приватбанк
Товариство, скажімо будь-ласка,чи доцільно мені добровільно(можу відмовитись) переносити свій зарплатний проект в Приват з Кредо ,чи є якась доцільність,може якісь плюшки від цього чи краще робити цього???
Додано: Чет 05 кві, 2018 17:16
Не варто.
Єдина плюшка послуга "Стандарт безподатковий".
А от з КДВ вихід по р2р платний. Безкоштовно лише у банкоматах.
Щось мені з ТАС "щастить"
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