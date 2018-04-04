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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7533753475357536
Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:38

Re: Приватбанк

t-step, ти якимось послугами, продуктами Кредо користуєшся? Плануєш користуватися послугами, продуктами Привату? Що з продуктів цікавить?

Від цього треба виходити.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:48

  BBC написав:
  t-step написав:Товариство, скажімо будь-ласка,чи доцільно мені добровільно(можу відмовитись) переносити свій зарплатний проект в Приват з Кредо ,чи є якась доцільність,може якісь плюшки від цього чи краще робити цього???

Не варто.
Єдина плюшка послуга "Стандарт безподатковий".
А от з КДВ вихід по р2р платний. Безкоштовно лише у банкоматах.

Вихід з КДВ за 3 гривні.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 7533753475357536
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