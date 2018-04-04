t-step, ти якимось послугами, продуктами Кредо користуєшся? Плануєш користуватися послугами, продуктами Привату? Що з продуктів цікавить?
Від цього треба виходити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:38
Re: Приватбанк
t-step, ти якимось послугами, продуктами Кредо користуєшся? Плануєш користуватися послугами, продуктами Привату? Що з продуктів цікавить?
Від цього треба виходити.
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:48
Вихід з КДВ за 3 гривні.
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