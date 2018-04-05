t-step, ти якимось послугами, продуктами Кредо користуєшся? Плануєш користуватися послугами, продуктами Привату? Що з продуктів цікавить?
Від цього треба виходити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:38
Re: Приватбанк
t-step, ти якимось послугами, продуктами Кредо користуєшся? Плануєш користуватися послугами, продуктами Привату? Що з продуктів цікавить?
Від цього треба виходити.
Додано: Чет 05 кві, 2018 19:48
Вихід з КДВ за 3 гривні.
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:20
Якщо ви керівник середньої фірми з кількістю працівників більше 30 і переносите в Приват зарплатний проект з іншого банку, то можете отримати в індивідуальному порядку безкоштовну (випуск і обслуговування) картку Платину для себе без розміщення депозитів і т.п.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:44
Re: Приватбанк
Ні-ні,я питаю окремомий,найманий працівник...а до цього користуюсь всім спектром продуктів Привату...від Уні і КДВ,до приймання Свіфвтів ВТБ...
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:52
Re: Приватбанк
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