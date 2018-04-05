t-step написав:Товариство, скажімо будь-ласка,чи доцільно мені добровільно(можу відмовитись) переносити свій зарплатний проект в Приват з Кредо ,чи є якась доцільність,може якісь плюшки від цього чи краще робити цього???
Не варто. Єдина плюшка послуга "Стандарт безподатковий". А от з КДВ вихід по р2р платний. Безкоштовно лише у банкоматах.
t-step написав:Товариство, скажімо будь-ласка,чи доцільно мені добровільно(можу відмовитись) переносити свій зарплатний проект в Приват з Кредо ,чи є якась доцільність,може якісь плюшки від цього чи краще робити цього???
Якщо ви керівник середньої фірми з кількістю працівників більше 30 і переносите в Приват зарплатний проект з іншого банку, то можете отримати в індивідуальному порядку безкоштовну (випуск і обслуговування) картку Платину для себе без розміщення депозитів і т.п.
t-step написав:Товариство, скажімо будь-ласка,чи доцільно мені добровільно(можу відмовитись) переносити свій зарплатний проект в Приват з Кредо ,чи є якась доцільність,може якісь плюшки від цього чи краще робити цього???
Якщо ви керівник середньої фірми з кількістю працівників більше 30 і переносите в Приват зарплатний проект з іншого банку, то можете отримати в індивідуальному порядку безкоштовну (випуск і обслуговування) картку Платину для себе без розміщення депозитів і т.п.
Ні-ні,я питаю окремомий,найманий працівник...а до цього користуюсь всім спектром продуктів Привату...від Уні і КДВ,до приймання Свіфвтів ВТБ...
Flamingo написав:Похоже таки на сбой. Перезвонили из головного офиса сказали, что на приватвклад они уже точно не поступят. Сказали могут зачислить мои деньги или как пополнение на телефон или на карту. Жду поступления на карту. Но как они сказали это произойдет после рассмотрения заявки, которую тут таки создали.
Цирк с моими 10 баксами так и не дошедшими на мой приват-клад - продолжился. Так как обещанные вчера деньги на карту к сегодняшнему полудню так и не дошли - стал теребить опять горячку. После 10 минутных всевозможных проверок получил ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ответ: "По результатам рассмотрения заявки на зачисление мне денег на карту, не поступивших ранее на приват-вклад, было принято решение - ОТКАЗАТЬ." Внимание формулировка: "В связи с зачислением денег на приват-вклад"!!! Но на приват-вкладе денег по прежнему нет. Что и подтвердила девочка с горячки. Итог - сегодня создана очередная заявка, на пересмотр заявки, созданной по результату рассмотрения самой первой заявки. Срок рассмотрения 24 часа. А денег все нет . Продолжение следует... ЗЫ. Не пользуйтесь терминалами ПБ для внесения валюты. Даже 10 USD. Не рискуйте своими деньгами.
Flamingo написав:Похоже таки на сбой. Перезвонили из головного офиса сказали, что на приватвклад они уже точно не поступят. Сказали могут зачислить мои деньги или как пополнение на телефон или на карту. Жду поступления на карту. Но как они сказали это произойдет после рассмотрения заявки, которую тут таки создали.
Цирк с моими 10 баксами так и не дошедшими на мой приват-клад - продолжился. Так как обещанные вчера деньги на карту к сегодняшнему полудню так и не дошли - стал теребить опять горячку. После 10 минутных всевозможных проверок получил ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ответ: "По результатам рассмотрения заявки на зачисление мне денег на карту, не поступивших ранее на приват-вклад, было принято решение - ОТКАЗАТЬ." Внимание формулировка: "В связи с зачислением денег на приват-вклад"!!! Но на приват-вкладе денег по прежнему нет. Что и подтвердила девочка с горячки. Итог - сегодня создана очередная заявка, на пересмотр заявки, созданной по результату рассмотрения самой первой заявки. Срок рассмотрения 24 часа. А денег все нет . Продолжение следует... ЗЫ. Не пользуйтесь терминалами ПБ для внесения валюты. Даже 10 USD. Не рискуйте своими деньгами.
эээт недели на две теперь... торбите их в конце в качестве сорри-бонуса попробуйте стребовать именную голду с фоткой нашару с выпуском и обслуживанием Дерзайте, у вас все получится