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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7534753575367537
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:40

Re: Приватбанк

  clientage написав:в конце в качестве сорри-бонуса попробуйте стребовать именную голду с фоткой нашару с выпуском и обслуживанием

Дык есть они у меня. И в баксах, и в ойро. Пару лет назад для МКашного ревордса оформил их на 5 лет каждую. За рубежом, чтоб платить и хоть ревордсовский КБ иметь. Сейчас правда в нем смысла нет. Кэшбеки других банок даже с учетом конверт-комиса поинтересней реводсовских баллов стали
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:06

  Flamingo написав:
  clientage написав:в конце в качестве сорри-бонуса попробуйте стребовать именную голду с фоткой нашару с выпуском и обслуживанием

Дык есть они у меня. И в баксах, и в ойро. Пару лет назад для МКашного ревордса оформил их на 5 лет каждую. За рубежом, чтоб платить и хоть ревордсовский КБ иметь. Сейчас правда в нем смысла нет. Кэшбеки других банок даже с учетом конверт-комиса поинтересней реводсовских баллов стали

Блииин, и как теперь прикажете бегемоту с вами рассчитываться через две недели пустобреха :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:07

Re: Приватбанк

  clientage написав:Блииин, и как теперь прикажете бегемоту с вами рассчитываться через две недели пустобреха

Визу возьмите, по ней интересные акции бывают.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:16

  WachtAmRhein написав:Приват и бильше плюнули в душу всем свинорылам.
это почти как кешбек в аптеке с 01:00 до 03:00

только боровам юррылам
п.2.1 оф.правил
" В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, є власниками корпоративних карток WorldMasterсard® та власниками карток «Ключ до рахунку» WorldMasterсard®, емітованих ПриватБанком (надалі – Борови)"
Читалось это и месяц назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:49

Re: Приватбанк

Господа, кто знает, есть ли в Запорожье терминалы, которые работают с долларами?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:52

  Сержик написав:Господа, кто знает, есть ли в Запорожье терминалы, которые работают с долларами?

Может я что-то делаю не так, но мне не попадались терминалы, которые НЕ работают с долларами.
(Когда-то 1 раз в отделении видел терминал, у которого на заставке крутилась инфо, что "этот терминал не работает с долларами")
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:01

в ПБ сидять класні маркетологи :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:09

  greenozon написав:в ПБ сидять класні маркетологи :)

лысый Микола https://www.facebook.com/profile.php?id ... &ref=br_rs ,сын форумного руля , от туда ж :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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