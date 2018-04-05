Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:44

Может я что-то делаю не так, но мне не попадались терминалы, которые НЕ работают с долларами.

(Когда-то 1 раз в отделении видел терминал, у которого на заставке крутилась инфо, что "этот терминал не работает с долларами")

[b]Вкладчик1234[b]А из какого вы города?История с терминалами, не принимающими доллары, началась примерно год назад, когда поставили новые терминалы или новое ПО на старые терминалы, не вникал. В том же отделении, где я исправно пополнял депозиты через терминал, такой возможности больше не было - минимум месяц или два. С тех пор я и не пробовал, но насколько мне известно - до сих пор отнюдь не каждый терминал в моем городе принимает зеленую валюту.