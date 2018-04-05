clientage написав:в конце в качестве сорри-бонуса попробуйте стребовать именную голду с фоткой нашару с выпуском и обслуживанием
Дык есть они у меня. И в баксах, и в ойро. Пару лет назад для МКашного ревордса оформил их на 5 лет каждую. За рубежом, чтоб платить и хоть ревордсовский КБ иметь. Сейчас правда в нем смысла нет. Кэшбеки других банок даже с учетом конверт-комиса поинтересней реводсовских баллов стали
clientage написав:в конце в качестве сорри-бонуса попробуйте стребовать именную голду с фоткой нашару с выпуском и обслуживанием
Дык есть они у меня. И в баксах, и в ойро. Пару лет назад для МКашного ревордса оформил их на 5 лет каждую. За рубежом, чтоб платить и хоть ревордсовский КБ иметь. Сейчас правда в нем смысла нет. Кэшбеки других банок даже с учетом конверт-комиса поинтересней реводсовских баллов стали
Блииин, и как теперь прикажете бегемоту с вами рассчитываться через две недели пустобреха
только боровам юррылам п.2.1 оф.правил " В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, є власниками корпоративних карток WorldMasterсard® та власниками карток «Ключ до рахунку» WorldMasterсard®, емітованих ПриватБанком (надалі – Борови)" Читалось это и месяц назад
Сержик написав:Господа, кто знает, есть ли в Запорожье терминалы, которые работают с долларами?
Может я что-то делаю не так, но мне не попадались терминалы, которые НЕ работают с долларами. (Когда-то 1 раз в отделении видел терминал, у которого на заставке крутилась инфо, что "этот терминал не работает с долларами")
Может я что-то делаю не так, но мне не попадались терминалы, которые НЕ работают с долларами. (Когда-то 1 раз в отделении видел терминал, у которого на заставке крутилась инфо, что "этот терминал не работает с долларами")
А из какого вы города?
История с терминалами, не принимающими доллары, началась примерно год назад, когда поставили новые терминалы или новое ПО на старые терминалы, не вникал. В том же отделении, где я исправно пополнял депозиты через терминал, такой возможности больше не было - минимум месяц или два. С тех пор я и не пробовал, но насколько мне известно - до сих пор отнюдь не каждый терминал в моем городе принимает зеленую валюту.