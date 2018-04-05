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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7535753675377538 Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:58 Сержик написав: [b]Вкладчик1234[b]



Может я что-то делаю не так, но мне не попадались терминалы, которые НЕ работают с долларами.

(Когда-то 1 раз в отделении видел терминал, у которого на заставке крутилась инфо, что "этот терминал не работает с долларами")



А из какого вы города?



История с терминалами, не принимающими доллары, началась примерно год назад, когда поставили новые терминалы или новое ПО на старые терминалы, не вникал. В том же отделении, где я исправно пополнял депозиты через терминал, такой возможности больше не было - минимум месяц или два. С тех пор я и не пробовал, но насколько мне известно - до сих пор отнюдь не каждый терминал в моем городе принимает зеленую валюту. [b]Вкладчик1234[b]А из какого вы города?История с терминалами, не принимающими доллары, началась примерно год назад, когда поставили новые терминалы или новое ПО на старые терминалы, не вникал. В том же отделении, где я исправно пополнял депозиты через терминал, такой возможности больше не было - минимум месяц или два. С тех пор я и не пробовал, но насколько мне известно - до сих пор отнюдь не каждый терминал в моем городе принимает зеленую валюту.

Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали. Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали. malser Повідомлень: 449 З нами з: 05.09.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:07 malser написав: Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали. Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали.

Это всё ерунда. У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает. Это всё ерунда. У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 931 З нами з: 18.05.16 Подякував: 125 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7535753675377538 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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