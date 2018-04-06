Может я что-то делаю не так, но мне не попадались терминалы, которые НЕ работают с долларами. (Когда-то 1 раз в отделении видел терминал, у которого на заставке крутилась инфо, что "этот терминал не работает с долларами")
А из какого вы города?
История с терминалами, не принимающими доллары, началась примерно год назад, когда поставили новые терминалы или новое ПО на старые терминалы, не вникал. В том же отделении, где я исправно пополнял депозиты через терминал, такой возможности больше не было - минимум месяц или два. С тех пор я и не пробовал, но насколько мне известно - до сих пор отнюдь не каждый терминал в моем городе принимает зеленую валюту.
Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали.
malser написав:Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали.
Это всё ерунда. У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает.