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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7535753675377538
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:58

  Сержик написав:[b]Вкладчик1234[b]

Может я что-то делаю не так, но мне не попадались терминалы, которые НЕ работают с долларами.
(Когда-то 1 раз в отделении видел терминал, у которого на заставке крутилась инфо, что "этот терминал не работает с долларами")


А из какого вы города?

История с терминалами, не принимающими доллары, началась примерно год назад, когда поставили новые терминалы или новое ПО на старые терминалы, не вникал. В том же отделении, где я исправно пополнял депозиты через терминал, такой возможности больше не было - минимум месяц или два. С тех пор я и не пробовал, но насколько мне известно - до сих пор отнюдь не каждый терминал в моем городе принимает зеленую валюту.

Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали.
malser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 17:07

  malser написав:Присмотритесь внимательно к терминалам Приватбанка. Есть черно-зеленые, а есть просто зеленые. Так вот черно-зеленые принимают валюту. Просто зеленые нет. Это мне объяснил однажды менеджер в привате. На сколько правда - не знаю, но пока все черно=зеленые, что я пробовал, валюту принимали.

Это всё ерунда. У терминалов есть номера, которые указаны внизу экрана. Если номер начинается на TS1 терминал валюту не принимает, если на TS2 принимает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:56

Тропинка в Конкорд - это сэп или п2п ?
На выходных - работает ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:47

  mustbe написав:Тропинка в Конкорд - это сэп или п2п ?
На выходных - работает ?

Это там,где Ваши платежи,комуналка.
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:49

Та ну ? ;)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 08:57

  mustbe написав:Та ну ? ;)

Шо не так?,попробуйте на выходных и расскажите СЭП это или Р2Р :shock:
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 09:24

  mustbe написав:Та ну ? ;)

у японского робота спросили - можно ли у него взять интервью :?:
на что он ответил - Вы хотите меня потроллить :?: :mrgreen:

для естественности вопроса , определитесь что такое матчасть - р2р и сеп , как работает и как работает проводки в отдельно взятом банке

про п24 вам ответили верно , но вы можете выбрать свой размер граблей ! Удачи
никому не верю
sens
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  #<1 ... 7535753675377538
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