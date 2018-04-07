DmitryZP написав:продолжаю получать спам, саппорт упорото отказывается удалять МОЙ емейл из чужого аккаунта (при этом удалили его из моего - верх идиотизма!)
в итоге я получаю сообщения адресованные ДРУГОМУ человеку, и Приват не видит в этом какой-либо проблемы
что можно сделать с этим рукожопством?
Делов то.Я бы например попробывал забить на ящик. Креозоид попробует в никуда отправлять вот и надоест (когда поймёт что ящика не существует) через время. Новый открыть 3 минуты, потом в приват 24 указать новый. P.S. Только не говорите ,что не знали о том ,что в разделе настройка есть опция "удалитьна"