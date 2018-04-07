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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 кві, 2018 22:44
DmitryZP ..действительно...) вам не угодишь , ведь уже пол правильно начали определять , скоро и с ФИО определятся ....в ближайшее пятилетие
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Додано: Нед 08 кві, 2018 02:17
Делов то.Я бы например попробывал забить на ящик. Креозоид попробует в никуда отправлять вот и надоест (когда поймёт что ящика не существует) через время. Новый открыть 3 минуты, потом в приват 24 указать новый. P.S. Только не говорите ,что не знали о том ,что в разделе настройка есть опция "удалитьна"
Додано: Нед 08 кві, 2018 05:50
Приват ставки по валютним вкладам ще вниз в дол макс 3.25% до оподаткування 2.61% або 26 дол на тисячі
По євро ставка ще жирніша 1.5% брудними або 1.2% чистими на руки по всіх термінах це аж 12 євро за тисячу
Цікаво багато лохів сюди несуть свою валюту
ПС уже краще в Аваль чи Агріколь там хоч австрійці та французи у випадку шухера валюти підкинуть донькам.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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