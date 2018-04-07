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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7536753775387539
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 22:44

DmitryZP ..действительно...) вам не угодишь , ведь уже пол правильно начали определять , скоро и с ФИО определятся ....в ближайшее пятилетие :D
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 02:17

  DmitryZP написав:продолжаю получать спам, саппорт упорото отказывается удалять МОЙ емейл из чужого аккаунта (при этом удалили его из моего - верх идиотизма!)

в итоге я получаю сообщения адресованные ДРУГОМУ человеку, и Приват не видит в этом какой-либо проблемы

Зображення

что можно сделать с этим рукожопством?
Делов то.Я бы например попробывал забить на ящик. Креозоид попробует в никуда отправлять вот и надоест (когда поймёт что ящика не существует) через время. Новый открыть 3 минуты, потом в приват 24 указать новый. 8) P.S. Только не говорите ,что не знали о том ,что в разделе настройка есть опция "удалитьна"
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 05:50

Приват ставки по валютним вкладам ще вниз в дол макс 3.25% до оподаткування 2.61% або 26 дол на тисячі
По євро ставка ще жирніша 1.5% брудними або 1.2% чистими на руки по всіх термінах це аж 12 євро за тисячу
Цікаво багато лохів сюди несуть свою валюту :lol:
ПС уже краще в Аваль чи Агріколь там хоч австрійці та французи у випадку шухера валюти підкинуть донькам.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:35

  Ukrainian написав:уже краще в Аваль чи Агріколь там хоч австрійці та французи у випадку шухера валюти підкинуть донькам.
Або не підкинуть.. або введуть тариф за зняття валюти з депозиту або рахунку... Або або :-)
VetalUA
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:06

або в папірі віддадуть :)
дурне діло не хитре!
+50грн !
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greenozon
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Кто заказывал трансфер в каталоге путешествий на сайте Mastercard Rewards?
Сервис там качественный?
Bagach
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:28

Re: Приватбанк

Знатоки, подскажите плиз, сколько максимум долларовых кдв активных можно иметь одновременно?
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:03

Re: Приватбанк

motosmile, один пользователь ранее писал, что можно иметь 5 карточных счетов КдВ, к которым может быть прикреплено по одной мгновенной карте и несколько дополнительных. Но неизвестно это общие количество карточных счетов (грн+доллар и т. п.) или только в одной валюте.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 19:23

про кількість КДВ

  MASolomko написав:motosmile, один пользователь ранее писал, что можно иметь 5 карточных счетов КдВ, к которым может быть прикреплено по одной мгновенной карте и несколько дополнительных. Но неизвестно это общие количество карточных счетов (грн+доллар и т. п.) или только в одной валюте.


Загальна кількість КДВ у всіх валютах - 5. Тобто, для прикладу, дві у гривні + дві в долярі + одна в євро. Всі основні, додаткові не випускав (не пробував).
alibob
 
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  #<1 ... 7536753775387539
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