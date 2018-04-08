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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:43
Sanio написав:
у гривнях - від двох і більше
Что за бред ? Одну в грн - нельзя ?
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mustbe
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Додано: Пон 09 кві, 2018 01:02
mustbe написав: Sanio написав:
у гривнях - від двох і більше
Что за бред ? Одну в грн - нельзя ?
Звичайно, що можна
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