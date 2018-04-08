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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7537753875397540
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:43

  Sanio написав:у гривнях - від двох і більше

Что за бред ? Одну в грн - нельзя ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 01:02

  mustbe написав:
  Sanio написав:у гривнях - від двох і більше

Что за бред ? Одну в грн - нельзя ?

Звичайно, що можна :D
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:43

Тут как-то была дискуссия, почему Приват-24 требует вновь сканы ИНН, и что не всегда принимают сканы, надо идти в отделение иногда, возможно это из-за того, что старые формы справки ИНН.

Вдруг Приват-24 тоже у жены затребовал. Скинул через Приват фото - выцветшую, помятую справку жены, выданную еще в 1996 году, самого первого образца.
Всё приняли без проблем.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:21

Re: Приватбанк

  freeze написав:Всё приняли без проблем.


Они даты сравнили , даты выдачи.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:48

Неинтересно

Давно комиссия за пополнение депо с универсальной?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:03

  mihasik написав:Давно комиссия за пополнение депо с универсальной?

лет 5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:46

  clientage написав:
  mihasik написав:Давно комиссия за пополнение депо с универсальной?

лет 5


В їхніх "Умовах та правилах..." і досі "Безкоштовно". І змінювати не хочуть. Я вже зо п'ять разів їм писав про це...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:57

  alibob написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Давно комиссия за пополнение депо с универсальной?

лет 5


В їхніх "Умовах та правилах..." і досі "Безкоштовно". І змінювати не хочуть. Я вже зо п'ять разів їм писав про це...

С Уни... Приват-вклад (бессрочный депо) пополняется с комис 1%, срочные депо (от 1мес) пополняются без комисс
С КдВ любые вклады пополняются без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7537753875397540
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