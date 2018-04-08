Что за бред ? Одну в грн - нельзя ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:43
Додано: Пон 09 кві, 2018 01:02
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:43
Тут как-то была дискуссия, почему Приват-24 требует вновь сканы ИНН, и что не всегда принимают сканы, надо идти в отделение иногда, возможно это из-за того, что старые формы справки ИНН.
Вдруг Приват-24 тоже у жены затребовал. Скинул через Приват фото - выцветшую, помятую справку жены, выданную еще в 1996 году, самого первого образца.
Всё приняли без проблем.
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:21
Re: Приватбанк
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:48
Неинтересно
Давно комиссия за пополнение депо с универсальной?
Додано: Пон 09 кві, 2018 13:03
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 09 кві, 2018 13:46
Додано: Пон 09 кві, 2018 13:57
С Уни... Приват-вклад (бессрочный депо) пополняется с комис 1%, срочные депо (от 1мес) пополняются без комисс
С КдВ любые вклады пополняются без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
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