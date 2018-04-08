кого-то сразу с декабря ,до Вас уже тоже дошли.Дело Коваля живёт...Платина в примате небось иль чего там сразу-Инфиня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:10
Re: Приватбанк
кого-то сразу с декабря ,до Вас уже тоже дошли.Дело Коваля живёт...Платина в примате небось иль чего там сразу-Инфиня
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:42
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