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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7538753975407541
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:10

Re: Приватбанк

  mihasik написав:Хорошо у меня март пролетел, без комисии и депо пополнил и моню закрыл.

кого-то сразу с декабря ,до Вас уже тоже дошли.Дело Коваля живёт...Платина в примате небось :?: иль чего там сразу-Инфиня :?: :D
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:42

  Мизантрóп написав:
  mihasik написав:Хорошо у меня март пролетел, без комисии и депо пополнил и моню закрыл.

кого-то сразу с декабря ,до Вас уже тоже дошли.Дело Коваля живёт...Платина в примате небось :?: иль чего там сразу-Инфиня :?: :D

Так это постепенное явление?
Я думал только мне так повезло)
mihasik
 
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  #<1 ... 7538753975407541
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