кого-то сразу с декабря ,до Вас уже тоже дошли.Дело Коваля живёт...Платина в примате небось иль чего там сразу-Инфиня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:10
Re: Приватбанк
кого-то сразу с декабря ,до Вас уже тоже дошли.Дело Коваля живёт...Платина в примате небось иль чего там сразу-Инфиня
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:42
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:08
Re: Приватбанк
Нацбанк вимагає, щоб банківські термінали самообслуговування не брали пошкоджених банкнот, – ЗМІ
Что это было?
Сейчас переналаштуют так, что идеальные купюры с 1-ого раза не зайдут.
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:16
В Нацбанке просто идиоты работают. Выявить кто тот мусор в терминал засунул дело 5 минут. Это ж валюта, её без индетификации терминалу не скормишь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:37
Re: Приватбанк
устали дропов шукать
ну и + на комсе за ветхость рубить надо по тарифу
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:41
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:10
Re: Приватбанк
Суд скасував розпорядження НБУ про перевірку «ПриватБанку», що призвела до його націоналізації
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:25
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:27
Re: Приватбанк
Подтверждаю,что Приват по-тихому перешел на режим проведения СЭПов на следующий рабочий день.Так шо чахнет этот недогос с каждым месяцем.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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