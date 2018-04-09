RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7539754075417542
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28

_Slava_ а могут и 3 рабдня)) и ниче им за то :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 03.12.14
Подякував: 128 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:48

Мизантрóп
Ага)Ты им говориш,что у вас теперь все платежи идут через "мои платежи",а они - у нас ничего не менялось.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 30.11.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59

Re: Приватбанк

у меня новый квест.желтые буквочки пару месяцев просили недостающих доков в П24 на дропа.Думал как всегда инфекционный код.Ан нет,еще и все фото с отметками пачпорта запросил Казадоев.При проходе квеста новую картку кинул(свежайшей датой выдачи,при том что заветных 10 циферь тех же,но нажавши "актуально").Наблюдаю... пока норм,но фраза Казадоева про "24 часа на проверку" пока в силе.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 03.12.14
Подякував: 128 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7539754075417542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff, MASolomko, mephala, Stringer, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5779)
10.04.2018 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.