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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28
_Slava_ а могут и 3 рабдня)) и ниче им за то
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:48
Мизантрóп
Ага)Ты им говориш,что у вас теперь все платежи идут через "мои платежи",а они - у нас ничего не менялось.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59
Re: Приватбанк
у меня новый квест.желтые буквочки пару месяцев просили недостающих доков в П24 на дропа.Думал как всегда инфекционный код.Ан нет,еще и все фото с отметками пачпорта запросил Казадоев.При проходе квеста новую картку кинул(свежайшей датой выдачи,при том что заветных 10 циферь тех же,но нажавши "актуально").Наблюдаю... пока норм,но фраза Казадоева про "24 часа на проверку" пока в силе.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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