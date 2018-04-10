Додано: Вів 10 кві, 2018 13:48

Мизантрóп

Ага)Ты им говориш,что у вас теперь все платежи идут через "мои платежи",а они - у нас ничего не менялось.

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...