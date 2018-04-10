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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7539754075417542
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28

_Slava_ а могут и 3 рабдня)) и ниче им за то :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:48

Мизантрóп
Ага)Ты им говориш,что у вас теперь все платежи идут через "мои платежи",а они - у нас ничего не менялось.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59

Re: Приватбанк

у меня новый квест.желтые буквочки пару месяцев просили недостающих доков в П24 на дропа.Думал как всегда инфекционный код.Ан нет,еще и все сканы с отметками пачпорта запросил Казадоев.При проходе квеста новую картку кинул(свежайшей датой выдачи,при том что заветных 10 циферь тех же,но нажавши "актуально").Наблюдаю... пока норм,но фраза Казадоева про "24 часа на проверку" пока в силе.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:59

Приват что-то совсем плохой стал.
Пытаюсь через п24 пополнить свою карту с привязанной карты.
Оба раза гестапо запросило подтверждение.
В 1-й раз - пополнялся с Глобуса, позвонил 3700. Результат - Платеж забракован.
Во 2-й раз - пополнялся с Аллы, выслал фото. Результат - Платеж забракован.

Плюнул, провел через ликпей. Результат - уже час висит "На проверке".
Нехорошо

ЗЫ. У них Аполоныч часом не подрабатывает гестаповцем ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:11

mustbe вчера с Аллы мигом зашло на Уни, что без кредлима
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 7539754075417542
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