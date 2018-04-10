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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:28
_Slava_ а могут и 3 рабдня)) и ниче им за то
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:48
Мизантрóп
Ага)Ты им говориш,что у вас теперь все платежи идут через "мои платежи",а они - у нас ничего не менялось.
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Вів 10 кві, 2018 13:59
Re: Приватбанк
у меня новый квест.желтые буквочки пару месяцев просили недостающих доков в П24 на дропа.Думал как всегда инфекционный код.Ан нет,еще и все сканы с отметками пачпорта запросил Казадоев.При проходе квеста новую картку кинул(свежайшей датой выдачи,при том что заветных 10 циферь тех же,но нажавши "актуально").Наблюдаю... пока норм,но фраза Казадоева про "24 часа на проверку" пока в силе.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:59
Приват что-то совсем плохой стал.
Пытаюсь через п24 пополнить свою карту с привязанной карты.
Оба раза гестапо запросило подтверждение.
В 1-й раз - пополнялся с Глобуса, позвонил 3700. Результат - Платеж забракован.
Во 2-й раз - пополнялся с Аллы, выслал фото. Результат - Платеж забракован.
Плюнул, провел через ликпей. Результат - уже час висит "На проверке".
Нехорошо
ЗЫ. У них Аполоныч часом не подрабатывает гестаповцем ?
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:11
mustbe вчера с Аллы мигом зашло на Уни, что без кредлима
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:31
Re: Приватбанк
Хотел в п24 перевести по 1грн с интернет карт, на которые вернулись с МК бильше,на свою КДВ-пишет комиссия 0,01 коп! В первый раз такого не было!Покращилы! Думал с интернет карт на кдв без комис!
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:34
Re: Приватбанк
bub-har, на кдв комісія завжди була.
Додано: Сер 11 кві, 2018 19:35
всю жизнь за перевод с уни (свои средства) или с интернетка на КДВ было 1%, из которых 0,5% бралось с карты донора и 0,5% за зачисление на кдв.
а выдумали что беня позволялбы с карта на которую бесплоатный вход преводить без комисса на карту с которой бесплатный выход?
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Додано: Сер 11 кві, 2018 19:50
Re: Приватбанк
Странно,но в первый раз спокойно перекинул с интернет карт на свою КДВ по 1 грн без комис! А я то обрадовался,хорошо,что крупные сумммы не забросил на интернет карты!
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:04
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