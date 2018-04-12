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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 кві, 2018 20:14
IMPRINTER написав:
всю жизнь за перевод с уни (свои средства) или с интернетка на КДВ было 1%, из которых 0,5% бралось с карты донора и 0,5% за зачисление на кдв.
0,1 грн. бесплатно даже с кредитных
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 11 кві, 2018 20:31
IMPRINTER написав:а выдумали что беня позволялбы с карта на которую бесплоатный вход преводить без комисса на карту с которой бесплатный выход?
Так за часів бені ще й з кредитки виводили весь ліміт без комісії транзитом, не кажучи вже про власні кошти)) та справа Коваля живе і в держбанку тепер такі "фокуси" - велика розкіш!))
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:17
YaVI написав: bub-har написав:
Странно,но в первый раз спокойно перекинул с интернет карт на свою КДВ по 1 грн без комис! А я то обрадовался,хорошо,что крупные сумммы не забросил на интернет карты!
"Фантастика!"(с)
Ви часом КдВ з Уні (або з іншою Інет.картою) не переплутали?
У меня нету уни,есть только КДВ!Просто в первые разы с интернет карты позволяло вывести 1грн и я в поле,где сумма вводил именно цифру 1 и перевожд отправлялся,а сейчас при вводе 1 грн и подтверждении платежа пишет перевод на 1,01 и недостаточно средств! Я точно помню,что по 1грн сразу выводил на КДВ,а сейчас пишет 1,01 и недостаточно средств,ну ввёл в квадратик 0,99 -перевод отправлен! Хоть суммы и мизерные,но надо быть внимательным! Извините за беспокойство
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:39
YaVI написав: bub-har написав:
Странно,но в первый раз спокойно перекинул с интернет карт на свою КДВ по 1 грн без комис! А я то обрадовался,хорошо,что крупные сумммы не забросил на интернет карты!
"Фантастика!"(с)
Ви часом КдВ з Уні (або з іншою Інет.картою) не переплутали?
ничего он не перепутал, у меня тоже в марте при переводе с трёх интернет-карт на КДВ 1 грн. прошли без комиссии... в Привате сейчас нет ничего постоянного, всегда нужно проверять опытным путём...
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:42
stryzhko написав:
IMPRINTER написав:а выдумали что беня позволялбы с карта на которую бесплоатный вход преводить без комисса на карту с которой бесплатный выход?
Так за часів бені ще й з кредитки виводили весь ліміт без комісії транзитом, не кажучи вже про власні кошти)) та справа Коваля живе і в держбанку тепер такі "фокуси" - велика розкіш!))
мы говорим об обычных оленних переводах в п24, а не о свинорыльствве
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Додано: Сер 11 кві, 2018 21:52
mustbe написав:
Приват что-то совсем плохой стал.
Пытаюсь через п24 пополнить свою карту с привязанной карты.
Оба раза гестапо запросило подтверждение.
В 1-й раз - пополнялся с Глобуса, позвонил 3700. Результат - Платеж забракован.
Во 2-й раз - пополнялся с Аллы, выслал фото. Результат - Платеж забракован.
Плюнул, провел через ликпей. Результат - уже час висит "На проверке".
Нехорошо
ЗЫ. У них Аполоныч часом не подрабатывает гестаповцем ?
Козероид чудит (IP поменялся или звонок из банка сбросили). Больше не пытайтесь, могут и аккаунт заблочить. Завтра-послезавтра заработает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 21:58
_Slava_ написав:
Подтверждаю,что Приват по-тихому перешел на режим проведения СЭПов на следующий рабочий день.Так шо чахнет этот недогос с каждым месяцем.
Опровергаю. Сегодня СЕПом отправил деньги где-то в 13.30 - в этот же день, вечером, их увидели на счету в credit agricole, чему я удивился, так как начитавшись форумов, ожидал что увидят деньги не раньше чем в понедельник.
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