Додано: Сер 11 кві, 2018 21:17

YaVI написав: bub-har написав: Странно,но в первый раз спокойно перекинул с интернет карт на свою КДВ по 1 грн без комис! А я то обрадовался,хорошо,что крупные сумммы не забросил на интернет карты! Странно,но в первый раз спокойно перекинул с интернет карт на свою КДВ по 1 грн без комис! А я то обрадовался,хорошо,что крупные сумммы не забросил на интернет карты!

"Фантастика!"(с)

Ви часом КдВ з Уні (або з іншою Інет.картою) не переплутали? "Фантастика!"(с)Ви часом КдВ з Уні (або з іншою Інет.картою) не переплутали?

У меня нету уни,есть только КДВ!Просто в первые разы с интернет карты позволяло вывести 1грн и я в поле,где сумма вводил именно цифру 1 и перевожд отправлялся,а сейчас при вводе 1 грн и подтверждении платежа пишет перевод на 1,01 и недостаточно средств! Я точно помню,что по 1грн сразу выводил на КДВ,а сейчас пишет 1,01 и недостаточно средств,ну ввёл в квадратик 0,99 -перевод отправлен! Хоть суммы и мизерные,но надо быть внимательным! Извините за беспокойство