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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7541754275437544 Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:26 IMPRINTER написав: curiousobro



сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59 сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало safonovstanislav Повідомлень: 1498 З нами з: 10.05.14 Подякував: 100 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:12 safonovstanislav написав: IMPRINTER написав: curiousobro



сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59 сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало

У НБУ все в порядке с сеп. Там уже давно есть реактивный режим отсылки. Так что все вопросы к привету.

Хотя ухудшение всего и так было прогнозировано после национализации. У НБУ все в порядке с сеп. Там уже давно есть реактивный режим отсылки. Так что все вопросы к привету.Хотя ухудшение всего и так было прогнозировано после национализации. curiousobro Повідомлень: 907 З нами з: 21.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 103 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:33 IMPRINTER написав: curiousobro



сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59 сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Так заплатить через кнопку "По Украине (платеж по реквизитам)" невозможно. Переводит на вкладку "Мои платежи" Бездоговорной платеж (физ. лица)

Наименование услуги

Оплата за товары/услуги

Или надо как то по другому платить, что бы ушло сегодня? Так заплатить через кнопку "По Украине (платеж по реквизитам)" невозможно. Переводит на вкладку "Мои платежи" Бездоговорной платеж (физ. лица)Наименование услугиОплата за товары/услугиИли надо как то по другому платить, что бы ушло сегодня? lel Повідомлень: 1546 З нами з: 10.12.13 Подякував: 808 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7541754275437544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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