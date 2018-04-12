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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7541754275437544
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:26

  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:12

  safonovstanislav написав:
  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало

У НБУ все в порядке с сеп. Там уже давно есть реактивный режим отсылки. Так что все вопросы к привету.
Хотя ухудшение всего и так было прогнозировано после национализации.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:33

  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Так заплатить через кнопку "По Украине (платеж по реквизитам)" невозможно. Переводит на вкладку "Мои платежи" Бездоговорной платеж (физ. лица)
Наименование услуги
Оплата за товары/услуги
Или надо как то по другому платить, что бы ушло сегодня?
lel
 
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  #<1 ... 7541754275437544
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