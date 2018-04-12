Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:26

IMPRINTER написав: curiousobro



сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59 сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало