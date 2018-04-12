сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59
Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало
сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59
Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало
У НБУ все в порядке с сеп. Там уже давно есть реактивный режим отсылки. Так что все вопросы к привету. Хотя ухудшение всего и так было прогнозировано после национализации.
сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59
Так заплатить через кнопку "По Украине (платеж по реквизитам)" невозможно. Переводит на вкладку "Мои платежи" Бездоговорной платеж (физ. лица) Наименование услуги Оплата за товары/услуги Или надо как то по другому платить, что бы ушло сегодня?
сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59
Коммуналка через мои платежи (правда счет в привате) доходит в течение 1-2 часов как и ранее, но, если раньше в архиве была сразу квитанция, то теперь мем ордер. При подтверждении платежа приват пишет, что платеж будет зачислен в теч 3 банк. дней, но в мем ордере статус стоит проведено. Т.е. на юр. лица со счетами в привате пока что уходят также как и раньше.
сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59
Так заплатить через кнопку "По Украине (платеж по реквизитам)" невозможно. Переводит на вкладку "Мои платежи" Бездоговорной платеж (физ. лица) Наименование услуги Оплата за товары/услуги Или надо как то по другому платить, что бы ушло сегодня?
никак - больше нет в примате он-лайн сэпа .. отправят в понедельник утром тока ваш сэп
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сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59
Коммуналка через мои платежи (правда счет в привате) доходит в течение 1-2 часов как и ранее, но, если раньше в архиве была сразу квитанция, то теперь мем ордер. При подтверждении платежа приват пишет, что платеж будет зачислен в теч 3 банк. дней, но в мем ордере статус стоит проведено. Т.е. на юр. лица со счетами в привате пока что уходят также как и раньше.
при чем тут коммуналка - речь о переводе по свободным реквизитам. мобилка вообще пополняется мгновенно. платеж по Свободным (бездоговорной) отправляется на сл. день.
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Батькові-пенсіонерові в п24 вискочило повідомлення, що Ви отримуєте прибуток 7 % по пенсійній карті, чи бажаєте Ви далі отримувати прибуток, бо це може вплинути на Вашу субсидію (якої він не отриму). Подібно приват хоче розвести пенсів, щоб вони добровільно відмовились від % по пенсійним карткам, адже зараз % дохід ніяким чином не впливає на субсидії.