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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7541754275437544
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:26

  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:12

  safonovstanislav написав:
  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Просто жесть какая-то. Рассчитывал, что деньги зайдут в тот же день. 2 платежа по 13 000 отправил в 2 разных банка с привата в 16:15. Уже утро, а денег нет. Вместо того, чтоб как-то повлиять на нбу, чтоб те сделали нормальный сэп, в котором деньги будут за секунды долетать, как при переводах с карты на карту, госбанк делает дополнительную задержку даже того, что уже и так не быстро работало

У НБУ все в порядке с сеп. Там уже давно есть реактивный режим отсылки. Так что все вопросы к привету.
Хотя ухудшение всего и так было прогнозировано после национализации.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:33

  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Так заплатить через кнопку "По Украине (платеж по реквизитам)" невозможно. Переводит на вкладку "Мои платежи" Бездоговорной платеж (физ. лица)
Наименование услуги
Оплата за товары/услуги
Или надо как то по другому платить, что бы ушло сегодня?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:24

Через NFC платіть - кошти поверніть

Коллеги, по очередной NFC-акции выплаты за февральские платежи, которые обещаны "до 15 апреля", приходили уже кому-то?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:28

  Solar_simfi написав:Коллеги, по очередной NFC-акции выплаты за февральские платежи, которые обещаны "до 15 апреля", приходили уже кому-то?


Пришло без всяких уведомлений. Увидел поступление в перечне операций в Приват24.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:29

  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Коммуналка через мои платежи (правда счет в привате) доходит в течение 1-2 часов как и ранее, но, если раньше в архиве была сразу квитанция, то теперь мем ордер. При подтверждении платежа приват пишет, что платеж будет зачислен в теч 3 банк. дней, но в мем ордере статус стоит проведено. Т.е. на юр. лица со счетами в привате пока что уходят также как и раньше.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:50

  lel написав:
  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Так заплатить через кнопку "По Украине (платеж по реквизитам)" невозможно. Переводит на вкладку "Мои платежи" Бездоговорной платеж (физ. лица)
Наименование услуги
Оплата за товары/услуги
Или надо как то по другому платить, что бы ушло сегодня?


никак - больше нет в примате он-лайн сэпа .. отправят в понедельник утром тока ваш сэп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:50

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:curiousobro

сумма роли не играет - если сєп шлется через Мои платежи бездоговорным платежем - то примат его отправляет только на следующее утро новых суток независимо в какое время был этот платеж создан хоть в 0:01 хоть в 23:59

Коммуналка через мои платежи (правда счет в привате) доходит в течение 1-2 часов как и ранее, но, если раньше в архиве была сразу квитанция, то теперь мем ордер. При подтверждении платежа приват пишет, что платеж будет зачислен в теч 3 банк. дней, но в мем ордере статус стоит проведено. Т.е. на юр. лица со счетами в привате пока что уходят также как и раньше.


при чем тут коммуналка - речь о переводе по свободным реквизитам.
мобилка вообще пополняется мгновенно.
платеж по Свободным (бездоговорной) отправляется на сл. день.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:54

Re: Приватбанк

Батькові-пенсіонерові в п24 вискочило повідомлення, що Ви отримуєте прибуток 7 % по пенсійній карті, чи бажаєте Ви далі отримувати прибуток, бо це може вплинути на Вашу субсидію (якої він не отриму).
Подібно приват хоче розвести пенсів, щоб вони добровільно відмовились від % по пенсійним карткам, адже зараз % дохід ніяким чином не впливає на субсидії.
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:04

Re: Приватбанк

Еге, в мами теж таке було :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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