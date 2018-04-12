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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7542754375447545
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:37

А мне чёт звякнули с мабильного от имени привата попросили таки пользоваться своей голдой для совершения покупок, ну хотя бы на 150грн, шобы они типа увидели активность и шо с картой все впорядке :) Я реально тока манисендом и в П24 ей пользуюсь.
Похоже менагеры на премию не зарабатывают, нуна помочь :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:47

  clientage написав:А мне чёт звякнули с мабильного от имени привата попросили таки пользоваться своей голдой для совершения покупок, ну хотя бы на 150грн,

причем звонили даже по валютной карте :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:39

  curiousobro написав:
  sailed написав:
  _Slava_ написав:Подтверждаю,что Приват по-тихому перешел на режим проведения СЭПов на следующий рабочий день.Так шо чахнет этот недогос с каждым месяцем.


Опровергаю. Сегодня СЕПом отправил деньги где-то в 13.30 - в этот же день, вечером, их увидели на счету в credit agricole, чему я удивился, так как начитавшись форумов, ожидал что увидят деньги не раньше чем в понедельник.


Может дело в суммах?
В последних двух случаях задержки фигурировал порядок 50К.

три раза по 50к и один 47к - всё это приходило на следующий банковский день после 11
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:52

Кілька проблем Привату
1 Надаючи кредитний ліміт підприємцю- дозволяють собі його переглядати з вчора на сьогодні. тобто вчора в тебе 50 000 , а сьогодні виявляється вже 30000.
Спроби пояснити що про зміну суми ліміту треба повідомляти хоча б за тиждень - до успіху не привели - прийшлось заблокувати весь ліміт
2 Уваги до підприємців-нуль (велика організація, де кожен щось робить ,але ніхто персонально ні за що не відповідає)
На початку року сталась неприємність-пограбували магазин і вкрали термінал для карткових розрахунків.
Крадіжка зафіксована в міліції,кримінальна справа відкрита.... але за термінал 5000 зняли з рахунку без попередження.
На запитання
а - чому термінал не застрахований власником(тобто Приватбанком) від подібних трафунків
б - на якій підставі зняті кошти без рішення суди при не закритій кримінальній справі
Відповідей не добився
3 Ясно що бізнес пустоти не терпить , а тому було пояснено працівникам банку , що з мого боку будуть прийняті кроки які зменшать прибутки банку від співпраці на тих же 5000 на протязі приблизно4-5 місяців - до уваги не беруться.

Звідси висновок
Або в них дупа повна, або бардак.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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