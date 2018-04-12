Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:55

У виписці по моїй Універсальній карті некоректно працює автовизначення категорій (значки) транзакцій. Це не одинична проблема, по якійсь одній транзакції. Це масове неправильне автовизначення категорій. Наприклад, всі покупки в аптеках визначаються як комунальні платежі. Це не якась одна аптека, а просто всі аптеки так визначаються. Різні точки, а категорія всім присвоюється одна і та сама — комунальні платежі. Доводиться постійно в ручному режимі змінювати категорії для своїх транзакцій. І це не тільки з аптеками така ситуація. Практично всі транзакції у мене помічаються категорією комунальні платежі!

Зробіть з цим щось.

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