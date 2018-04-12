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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7543754475457546>
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:37

А мне чёт звякнули с мабильного от имени привата попросили таки пользоваться своей голдой для совершения покупок, ну хотя бы на 150грн, шобы они типа увидели активность и шо с картой все впорядке :) Я реально тока манисендом и в П24 ей пользуюсь.
Похоже менагеры на премию не зарабатывают, нуна помочь :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:47

  clientage написав:А мне чёт звякнули с мабильного от имени привата попросили таки пользоваться своей голдой для совершения покупок, ну хотя бы на 150грн,

причем звонили даже по валютной карте :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:39

  curiousobro написав:
  sailed написав:
  _Slava_ написав:Подтверждаю,что Приват по-тихому перешел на режим проведения СЭПов на следующий рабочий день.Так шо чахнет этот недогос с каждым месяцем.


Опровергаю. Сегодня СЕПом отправил деньги где-то в 13.30 - в этот же день, вечером, их увидели на счету в credit agricole, чему я удивился, так как начитавшись форумов, ожидал что увидят деньги не раньше чем в понедельник.


Может дело в суммах?
В последних двух случаях задержки фигурировал порядок 50К.

три раза по 50к и один 47к - всё это приходило на следующий банковский день после 11
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:52

Кілька проблем Привату
1 Надаючи кредитний ліміт підприємцю- дозволяють собі його переглядати з вчора на сьогодні. тобто вчора в тебе 50 000 , а сьогодні виявляється вже 30000.
Спроби пояснити що про зміну суми ліміту треба повідомляти хоча б за тиждень - до успіху не привели - прийшлось заблокувати весь ліміт
2 Уваги до підприємців-нуль (велика організація, де кожен щось робить ,але ніхто персонально ні за що не відповідає)
На початку року сталась неприємність-пограбували магазин і вкрали термінал для карткових розрахунків.
Крадіжка зафіксована в міліції,кримінальна справа відкрита.... але за термінал 5000 зняли з рахунку без попередження.
На запитання
а - чому термінал не застрахований власником(тобто Приватбанком) від подібних трафунків
б - на якій підставі зняті кошти без рішення суди при не закритій кримінальній справі
Відповідей не добився
3 Ясно що бізнес пустоти не терпить , а тому було пояснено працівникам банку , що з мого боку будуть прийняті кроки які зменшать прибутки банку від співпраці на тих же 5000 на протязі приблизно4-5 місяців - до уваги не беруться.

Звідси висновок
Або в них дупа повна, або бардак.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:52

Re: Приватбанк

  budivelnik написав:Звідси висновок
Або в них дупа повна, або бардак.

після націоналізції йде дефікація
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:43

Re: Приватбанк

Ой+ написав:Подібно приват хоче розвести пенсів, щоб вони добровільно відмовились від % по пенсійним карткам, адже зараз % дохід ніяким чином не впливає на субсидії.

Я б не був таким категоричним, хоча стверджувати зі 100% впевненістю не буду. Та якщо переглянути доходи в особистому кабінеті ДФС після відповіді на "Запит про суми виплачених доходів з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків для заповнення
податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії", то всі % по депозитам там світяться і при бажанні можете перерахувати чи враховують їх при призначенні субсидії, якщо буде бажання.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:55

Запитання до представника банку

У виписці по моїй Універсальній карті некоректно працює автовизначення категорій (значки) транзакцій. Це не одинична проблема, по якійсь одній транзакції. Це масове неправильне автовизначення категорій. Наприклад, всі покупки в аптеках визначаються як комунальні платежі. Це не якась одна аптека, а просто всі аптеки так визначаються. Різні точки, а категорія всім присвоюється одна і та сама — комунальні платежі. Доводиться постійно в ручному режимі змінювати категорії для своїх транзакцій. І це не тільки з аптеками така ситуація. Практично всі транзакції у мене помічаються категорією комунальні платежі!
Зробіть з цим щось.
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:00

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:"Запит про суми виплачених доходів з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків для заповнення
податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії", то всі % по депозитам там світяться і при бажанні можете перерахувати чи враховують їх при призначенні субсидії, якщо буде бажання.

Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки під секретними назвами, допомога разова є, депо нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:17

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Я б не був таким категоричним, хоча стверджувати зі 100% впевненістю не буду.


Для мене це питання теоретичне, але неодноразово різні урядовці стверджували:
Насправді, субсидія призначається без врахування наявності депозитів і доходів від їх розміщення в банку, без будь-яких обмежень щодо наявності майна.
...
До сукупного доходу також НЕ враховуються:
• доходи від розміщення депозитів http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/128.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:40

Re: Приватбанк

Webracer написав:У виписці по моїй Універсальній карті некоректно працює автовизначення категорій (значки) транзакцій. Це не одинична проблема, по якійсь одній транзакції. Це масове неправильне автовизначення категорій. Наприклад, всі покупки в аптеках визначаються як комунальні платежі. Це не якась одна аптека, а просто всі аптеки так визначаються. Різні точки, а категорія всім присвоюється одна і та сама — комунальні платежі. Доводиться постійно в ручному режимі змінювати категорії для своїх транзакцій. І це не тільки з аптеками така ситуація. Практично всі транзакції у мене помічаються категорією комунальні платежі!
Зробіть з цим щось.
Навіщо Вам це?
Інкогніто
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