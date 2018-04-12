А мне чёт звякнули с мабильного от имени привата попросили таки пользоваться своей голдой для совершения покупок, ну хотя бы на 150грн, шобы они типа увидели активность и шо с картой все впорядке Я реально тока манисендом и в П24 ей пользуюсь. Похоже менагеры на премию не зарабатывают, нуна помочь
_Slava_ написав:Подтверждаю,что Приват по-тихому перешел на режим проведения СЭПов на следующий рабочий день.Так шо чахнет этот недогос с каждым месяцем.
Опровергаю. Сегодня СЕПом отправил деньги где-то в 13.30 - в этот же день, вечером, их увидели на счету в credit agricole, чему я удивился, так как начитавшись форумов, ожидал что увидят деньги не раньше чем в понедельник.
Может дело в суммах? В последних двух случаях задержки фигурировал порядок 50К.
три раза по 50к и один 47к - всё это приходило на следующий банковский день после 11
Кілька проблем Привату 1 Надаючи кредитний ліміт підприємцю- дозволяють собі його переглядати з вчора на сьогодні. тобто вчора в тебе 50 000 , а сьогодні виявляється вже 30000. Спроби пояснити що про зміну суми ліміту треба повідомляти хоча б за тиждень - до успіху не привели - прийшлось заблокувати весь ліміт 2 Уваги до підприємців-нуль (велика організація, де кожен щось робить ,але ніхто персонально ні за що не відповідає) На початку року сталась неприємність-пограбували магазин і вкрали термінал для карткових розрахунків. Крадіжка зафіксована в міліції,кримінальна справа відкрита.... але за термінал 5000 зняли з рахунку без попередження. На запитання а - чому термінал не застрахований власником(тобто Приватбанком) від подібних трафунків б - на якій підставі зняті кошти без рішення суди при не закритій кримінальній справі Відповідей не добився 3 Ясно що бізнес пустоти не терпить , а тому було пояснено працівникам банку , що з мого боку будуть прийняті кроки які зменшать прибутки банку від співпраці на тих же 5000 на протязі приблизно4-5 місяців - до уваги не беруться.
Ой+ написав:Подібно приват хоче розвести пенсів, щоб вони добровільно відмовились від % по пенсійним карткам, адже зараз % дохід ніяким чином не впливає на субсидії.
Я б не був таким категоричним, хоча стверджувати зі 100% впевненістю не буду. Та якщо переглянути доходи в особистому кабінеті ДФС після відповіді на "Запит про суми виплачених доходів з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків для заповнення
податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії", то всі % по депозитам там світяться і при бажанні можете перерахувати чи враховують їх при призначенні субсидії, якщо буде бажання.))
У виписці по моїй Універсальній карті некоректно працює автовизначення категорій (значки) транзакцій. Це не одинична проблема, по якійсь одній транзакції. Це масове неправильне автовизначення категорій. Наприклад, всі покупки в аптеках визначаються як комунальні платежі. Це не якась одна аптека, а просто всі аптеки так визначаються. Різні точки, а категорія всім присвоюється одна і та сама — комунальні платежі. Доводиться постійно в ручному режимі змінювати категорії для своїх транзакцій. І це не тільки з аптеками така ситуація. Практично всі транзакції у мене помічаються категорією комунальні платежі! Зробіть з цим щось.
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
stryzhko написав:"Запит про суми виплачених доходів з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії", то всі % по депозитам там світяться і при бажанні можете перерахувати чи враховують їх при призначенні субсидії, якщо буде бажання.
Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки під секретними назвами, допомога разова є, депо нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
stryzhko написав:Я б не був таким категоричним, хоча стверджувати зі 100% впевненістю не буду.
Для мене це питання теоретичне, але неодноразово різні урядовці стверджували:
Насправді, субсидія призначається без врахування наявності депозитів і доходів від їх розміщення в банку, без будь-яких обмежень щодо наявності майна. ... До сукупного доходу також НЕ враховуються: • доходи від розміщення депозитів http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/128.html
Webracer написав:У виписці по моїй Універсальній карті некоректно працює автовизначення категорій (значки) транзакцій. Це не одинична проблема, по якійсь одній транзакції. Це масове неправильне автовизначення категорій. Наприклад, всі покупки в аптеках визначаються як комунальні платежі. Це не якась одна аптека, а просто всі аптеки так визначаються. Різні точки, а категорія всім присвоюється одна і та сама — комунальні платежі. Доводиться постійно в ручному режимі змінювати категорії для своїх транзакцій. І це не тільки з аптеками така ситуація. Практично всі транзакції у мене помічаються категорією комунальні платежі! Зробіть з цим щось.