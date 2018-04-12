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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7543754475457546
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:50

Re: Приватбанк

chipmunk написав:Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки

Вибачаюсь, помутніння затьмарило розум . Так, там лише кешбеки. Сплутав з розділом "Соціальний кабінет" в приват24, де раніше відображалась сума % по депо при складанні заяви на субсидію, тепер прибрали.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:11

  stryzhko написав:
chipmunk написав:Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки

Вибачаюсь, помутніння затьмарило розум . Так, там лише кешбеки. Сплутав з розділом "Соціальний кабінет" в приват24, де раніше відображалась сума % по депо при складанні заяви на субсидію, тепер прибрали.

Фууух, а то я сдуру када-то научил одного своего пенса читать этот форум. А он субсидию себе оформил, а я его депо в Ощаде пользуюсь. Ну пипец вы диверсант :mrgreen: :mrgreen:

ПС. Михааалыч, всё чики-пики у нас по субсидии! :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:13

Re: Приватбанк

Ой+ написав:Для мене це питання теоретичне, але неодноразово різні урядовці стверджували

Так, на даний момент не враховують, сплутав з кешбеками))) Але розмови про врахування % по депо йдуть давно і кожного року субсидії "покращують", можливо Приват вже наперед знає, що очікувати субсидіантам наступного року, тому й попереджує)).
stryzhko
 
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