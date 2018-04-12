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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:50
chipmunk написав:Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки
Вибачаюсь, помутніння затьмарило розум
. Так, там лише кешбеки. Сплутав з розділом "Соціальний кабінет" в приват24, де раніше відображалась сума % по депо при складанні заяви на субсидію, тепер прибрали.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:11
stryzhko написав:
chipmunk написав:Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки
Вибачаюсь, помутніння затьмарило розум
. Так, там лише кешбеки. Сплутав з розділом "Соціальний кабінет" в приват24, де раніше відображалась сума % по депо при складанні заяви на субсидію, тепер прибрали.
Фууух, а то я сдуру када-то научил одного своего пенса читать этот форум. А он субсидию себе оформил, а я его депо в Ощаде пользуюсь. Ну пипец вы диверсант
ПС. Михааалыч, всё чики-пики у нас по субсидии!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:13
Ой+ написав:Для мене це питання теоретичне, але неодноразово різні урядовці стверджували
Так, на даний момент не враховують, сплутав з кешбеками))) Але розмови про врахування % по депо йдуть давно і кожного року субсидії "покращують", можливо Приват вже наперед знає, що очікувати субсидіантам наступного року, тому й попереджує)).
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