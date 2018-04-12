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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 18:50
chipmunk написав:Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки
Вибачаюсь, помутніння затьмарило розум
. Так, там лише кешбеки. Сплутав з розділом "Соціальний кабінет" в приват24, де раніше відображалась сума % по депо при складанні заяви на субсидію, тепер прибрали.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:11
stryzhko написав:
chipmunk написав:Це де таке? Ні в мене, ні в мами нема, наприклад %% кешбеки
Вибачаюсь, помутніння затьмарило розум
. Так, там лише кешбеки. Сплутав з розділом "Соціальний кабінет" в приват24, де раніше відображалась сума % по депо при складанні заяви на субсидію, тепер прибрали.
Фууух, а то я сдуру када-то научил одного своего пенса читать этот форум. А он субсидию себе оформил, а я его депо в Ощаде пользуюсь. Ну пипец вы диверсант
ПС. Михааалыч, всё чики-пики у нас по субсидии!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:13
Ой+ написав:Для мене це питання теоретичне, але неодноразово різні урядовці стверджували
Так, на даний момент не враховують, сплутав з кешбеками))) Але розмови про врахування % по депо йдуть давно і кожного року субсидії "покращують", можливо Приват вже наперед знає, що очікувати субсидіантам наступного року, тому й попереджує)).
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:47
stryzhko написав:
можливо Приват вже наперед знає, що очікувати субсидіантам наступного року
отследят и отправят всех в АТО искупать вину перед госсударством кровью!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:31
stryzhko написав:
Але розмови про врахування % по депо йдуть давно і кожного року субсидії "покращують", можливо Приват вже наперед знає, що очікувати субсидіантам наступного року, тому й попереджує)).
Теперішні % не поспівають за інфляцією, так що дохід швидше номінальний. Щодо субсидій то і варто суттєво змінити підхід в цьому питанні, щоб повідсікати якнайбільше претендентів, особливо забезпечених. Ну але перед виборами навряд якісь серйозні кроки зроблять, соц. норми частково зменшать на наступний сезон.
А зараз державний приват хоче зіграти на страхах з користю для себе і думаю частково отримає результат, що частина пенсіонерів добровільно відмовиться від %.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 20:41
stryzhko написав:
можливо Приват вже наперед знає, що очікувати субсидіантам наступного року, тому й попереджує)).
Кожного року - одне 1 те ж саме.
По субсидиям "тянет" только - з-ту, пенсии и соц. выплаты.
По соцвыплатам - более "строго", там нужно каждые 6 мес декларацию подавать .
Много чего спрашивают , но и на многих графах прочерки стоят.
Бывают и проверки , но проверки проверяют то, что можно вытянуть с баз БТИ, МРЕО , погранцов и прочих автоматизеров.
По социалке нельзя иметь 2 машины - проверяют, проверяют по жилью.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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