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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:24
Ну я же извинился, чего вы обзываетесь?
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Додано: Суб 14 кві, 2018 18:20
Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.
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