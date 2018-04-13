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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:24
Ну я же извинился, чего вы обзываетесь?
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sailed
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Додано: Суб 14 кві, 2018 18:20
Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.
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Кащей
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Додано: Суб 14 кві, 2018 19:09
Кащей написав:
Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.
Нет. Есть % живыми деньгами для пенсионеров и некоторых зарплатников.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 14 кві, 2018 19:21
Кащей написав:
Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.
А проценты от покупок по УНИ падающие на Б+ чем то отличаются от процентов на остаток средств? Т.к. первые не идут в налоговую.
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ruvex
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Додано: Суб 14 кві, 2018 20:07
ruvex написав: Кащей написав:
Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.
А проценты от покупок по УНИ падающие на Б+ чем то отличаются от процентов на остаток средств? Т.к. первые не идут в налоговую.
Бонусы это не деньги, и не учитываются на балансе, и процентами в общем то не являются
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Faceless
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Додано: Суб 14 кві, 2018 20:21
Faceless написав: ruvex написав: Кащей написав:
Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.
А проценты от покупок по УНИ падающие на Б+ чем то отличаются от процентов на остаток средств? Т.к. первые не идут в налоговую.
Бонусы это не деньги, и не учитываются на балансе, и процентами в общем то не являются
Следовательно и учитываться должны единообразно и как первые так и вторые не попадать в налоговую.
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ruvex
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