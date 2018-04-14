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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7544754575467547
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:20

Re: Приватбанк

Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 19:09

  Кащей написав:Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.

Нет. Есть % живыми деньгами для пенсионеров и некоторых зарплатников.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 19:21

  Кащей написав:Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.

А проценты от покупок по УНИ падающие на Б+ чем то отличаются от процентов на остаток средств? Т.к. первые не идут в налоговую.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:07

Re: Приватбанк

ruvex написав:
  Кащей написав:Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.

А проценты от покупок по УНИ падающие на Б+ чем то отличаются от процентов на остаток средств? Т.к. первые не идут в налоговую.
Бонусы это не деньги, и не учитываются на балансе, и процентами в общем то не являются
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 20:21

  Faceless написав:
ruvex написав:
  Кащей написав:Проценты на остатки по карточным счетам начисляются на Бонус+, а он как раз персонифицированно попадает в налоговую.

А проценты от покупок по УНИ падающие на Б+ чем то отличаются от процентов на остаток средств? Т.к. первые не идут в налоговую.
Бонусы это не деньги, и не учитываются на балансе, и процентами в общем то не являются

Следовательно и учитываться должны единообразно и как первые так и вторые не попадать в налоговую или попадать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 07:13

Re: Приватбанк

По карте Уни процент сначала падает живыми деньгами, с них удерживается соответствующий налог и затем они превращаются в фантики (переводят на Бонус+).
Это видно в выписке по карте Уни.
MASolomko
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