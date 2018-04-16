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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7545754675477548
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:24

  Solar_simfi написав:Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.

а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:29

  novichok написав:
  Solar_simfi написав:Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.

а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.

а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:33

Re: Приватбанк

А хто-ніть знає NFC браслетик недорогий но вумний, щоб туда мона було різні карти присобачити, а то в смарті NFC нема ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:48

  clientage написав:а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?

я не нашел
novichok
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