а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:24
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:29
а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:33
Re: Приватбанк
А хто-ніть знає NFC браслетик недорогий но вумний, щоб туда мона було різні карти присобачити, а то в смарті NFC нема ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:48
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