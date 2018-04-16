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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:24
Solar_simfi написав:
Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.
а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:29
novichok написав: Solar_simfi написав:
Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.
а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:33
А хто-ніть знає NFC браслетик недорогий но вумний, щоб туда мона було різні карти присобачити, а то в смарті NFC нема ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:48
clientage написав:
а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?
я не нашел
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:21
novichok написав: Solar_simfi написав:
Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.
а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
Да, это стандартная процедура. Поэтому я специально провел две оплаты в Фоззи, разбив покупку на две части. Спустя полтора месяца не очень сложно найти в выписке П24 две оплаты с разницей в одну минуту в конкретно взятой торговой точке.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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