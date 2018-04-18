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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7545754675477548
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:24

  Solar_simfi написав:Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.

а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:29

  novichok написав:
  Solar_simfi написав:Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.

а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.

а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:33

Re: Приватбанк

А хто-ніть знає NFC браслетик недорогий но вумний, щоб туда мона було різні карти присобачити, а то в смарті NFC нема ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:48

  clientage написав:а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?

я не нашел
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:21

  novichok написав:
  Solar_simfi написав:Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.

а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.

Да, это стандартная процедура. Поэтому я специально провел две оплаты в Фоззи, разбив покупку на две части. Спустя полтора месяца не очень сложно найти в выписке П24 две оплаты с разницей в одну минуту в конкретно взятой торговой точке.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:04

Вітаю!
Шановні, а підкажіть. Чи варто після "націоналізації" юр. особі у прІвЄт банку відкривати рахунок?
Може підкажете альтернативу?

Буде торгівля буд. матеріалом, в т.ч. на експорт.

Бо зареєстрували підприємство, а мені з привєтбанку дзвонять, пропонують відкрити рахунок, та користуватись їхнею бухгалтерською програмою.
Scream69
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:07

  Scream69 написав:Вітаю!
Шановні, а підкажіть. Чи варто після "націоналізації" юр. особі у прІвЄт банку відкривати рахунок?
Може підкажете альтернативу?

Буде торгівля буд. матеріалом, в т.ч. на експорт.

Бо зареєстрували підприємство, а мені з привєтбанку дзвонять, пропонують відкрити рахунок, та користуватись їхнею бухгалтерською програмою.


Работаю как юрик с ПУМБой 5 лет всё ок. Пробовал несколько летназад ещё при бене с бегемотом, не пошло.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 06:25

  Scream69 написав:Вітаю!
Шановні, а підкажіть. Чи варто після "націоналізації" юр. особі у прІвЄт банку відкривати рахунок?
Може підкажете альтернативу?

Буде торгівля буд. матеріалом, в т.ч. на експорт.

Бо зареєстрували підприємство, а мені з привєтбанку дзвонять, пропонують відкрити рахунок, та користуватись їхнею бухгалтерською програмою.

На сегодняшний день альтернативы кроме Беня-банк нет. Я веду экспортные операции три года, в банке был три раза. Открыл счет, получил карту-ключ и свою карту. Все... Главное менеджера предупредить что звонить с презентациями не нужно)))
optomius
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