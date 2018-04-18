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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:24
Solar_simfi написав:
Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.
а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
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novichok
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:29
novichok написав: Solar_simfi написав:
Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.
а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:33
А хто-ніть знає NFC браслетик недорогий но вумний, щоб туда мона було різні карти присобачити, а то в смарті NFC нема ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 16 кві, 2018 20:48
clientage написав:
а в самой NFC-апликухе разве нема хистори по каждой карте?
я не нашел
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novichok
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Додано: Вів 17 кві, 2018 16:21
novichok написав: Solar_simfi написав:
Вчера подал заявку. Мне ни по одной акции с выплатами Приват нормально не выплатил, все через заявки.
а у меня морозятся, не хотят принимать заявку. Требуют назвать даты и суммы NFC платежей. А как их вспомнить два месяца спустя, да и платил я всего NFC пару раз.
Да, это стандартная процедура. Поэтому я специально провел две оплаты в Фоззи, разбив покупку на две части. Спустя полтора месяца не очень сложно найти в выписке П24 две оплаты с разницей в одну минуту в конкретно взятой торговой точке.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Вів 17 кві, 2018 18:04
Вітаю!
Шановні, а підкажіть. Чи варто після "націоналізації" юр. особі у прІвЄт банку відкривати рахунок?
Може підкажете альтернативу?
Буде торгівля буд. матеріалом, в т.ч. на експорт.
Бо зареєстрували підприємство, а мені з привєтбанку дзвонять, пропонують відкрити рахунок, та користуватись їхнею бухгалтерською програмою.
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Scream69
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Додано: Вів 17 кві, 2018 19:07
Scream69 написав:
Вітаю!
Шановні, а підкажіть. Чи варто після "націоналізації" юр. особі у прІвЄт банку відкривати рахунок?
Може підкажете альтернативу?
Буде торгівля буд. матеріалом, в т.ч. на експорт.
Бо зареєстрували підприємство, а мені з привєтбанку дзвонять, пропонують відкрити рахунок, та користуватись їхнею бухгалтерською програмою.
Работаю как юрик с ПУМБой 5 лет всё ок. Пробовал несколько летназад ещё при бене с бегемотом, не пошло.
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Ratatui
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Додано: Чет 19 кві, 2018 06:25
Scream69 написав:
Вітаю!
Шановні, а підкажіть. Чи варто після "націоналізації" юр. особі у прІвЄт банку відкривати рахунок?
Може підкажете альтернативу?
Буде торгівля буд. матеріалом, в т.ч. на експорт.
Бо зареєстрували підприємство, а мені з привєтбанку дзвонять, пропонують відкрити рахунок, та користуватись їхнею бухгалтерською програмою.
На сегодняшний день альтернативы кроме Беня-банк нет. Я веду экспортные операции три года, в банке был три раза. Открыл счет, получил карту-ключ и свою карту. Все... Главное менеджера предупредить что звонить с презентациями не нужно)))
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optomius
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:55
Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?
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emp8080
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:59
emp8080 написав:
Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?
Ничоси! Российское изобретение уже на службе "госбанка".
Скоро заканчивается старенький депо, планирую забирать, сообщу о проблемах (если будут)
Всё IMHO
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