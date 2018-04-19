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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7546754775487549
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:05

  emp8080 написав:Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?

Тут в статьях много было на эту тему. Забирайте остальные 50 завтра или напишите "на хлебушек" в свободной форме и скажите спасибо, что не спрашивают еще и где взял. Ибо в других банках:
В частности, в июле Райффайзен банк Аваль ввел новый свод правил для операций с наличными для физических лиц и малого бизнеса. По ним клиенты, снимающие в кассе со своих счетов более 100 тыс. грн. в день, должны показать финучреждению не только документы, подтверждающие источники происхождения средств, но и указать цели, на которые планируется истратить деньги.

А то, что госбанки снизят эту планку до 50 уже давно говорили. Но т.к. финмониторинг такого плана выборочный, то Вам просто "повезло".
Востаннє редагувалось Poleg в Чет 19 кві, 2018 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:15

Re: Приватбанк

  emp8080 написав:говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги
та не смеши...
apollo
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:24

Re: Приватбанк

  apollo написав:говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги

Это же меньше 4К $. Вообще офигели про такой мизер спрашивать.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:40

  Вкладчик1234 написав:
  emp8080 написав:Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?

Ничоси! Российское изобретение уже на службе "госбанка".
Скоро заканчивается старенький депо, планирую забирать, сообщу о проблемах (если будут)

Притарабаньте им счетик от турагенства на отдых на Мальдивах. или Бали.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:55

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  emp8080 написав:Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?

Ничоси! Российское изобретение уже на службе "госбанка".
Скоро заканчивается старенький депо, планирую забирать, сообщу о проблемах (если будут)

Притарабаньте им счетик от турагенства на отдых на Мальдивах. или Бали.


Бали сильно дешевле :)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:35

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  emp8080 написав:Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?

Ничоси! Российское изобретение уже на службе "госбанка".
Скоро заканчивается старенький депо, планирую забирать, сообщу о проблемах (если будут)

Притарабаньте им счетик от турагенства на отдых на Мальдивах. или Бали.

ну они и заплатят по этому счету
andreyiskra
 
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