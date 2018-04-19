Додано: Чет 19 кві, 2018 19:05

emp8080 написав: Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как? Вчера хотел снять с закончившегося депо 100000 грн. Дали только 50 говорят если 100 то предъяви документ куда нужны эти деньги. Я в шоке как этот документ должен выглядеть? Расписка что ли или как?

В частности, в июле Райффайзен банк Аваль ввел новый свод правил для операций с наличными для физических лиц и малого бизнеса. По ним клиенты, снимающие в кассе со своих счетов более 100 тыс. грн. в день, должны показать финучреждению не только документы, подтверждающие источники происхождения средств, но и указать цели, на которые планируется истратить деньги.

Тут в статьях много было на эту тему. Забирайте остальные 50 завтра или напишите "на хлебушек" в свободной форме и скажите спасибо, что не спрашивают еще и где взял. Ибо в других банках:А то, что госбанки снизят эту планку до 50 уже давно говорили. Но т.к. финмониторинг такого плана выборочный, то Вам просто "повезло".